تعرف على فوائد تفل القهوة المذهلة

يتخلص المعظم من تفل القهوة اعتقادا منهم أنه ليس له فائده، وبحسب الدراسات الطبية الحديثة، فإن لتفل القهوة فوائد مذهلة جداً، تعرفي على بعض هذه الفوائد:





- يقلل من انتفاخ العيون: إن كنت ممن يعانون من انتفاخ العيون، فإن الحل موجود في وضعك "تفل القهوة" تحت العيون قبل النوم، وستلاحظ عند الاستيقاظ أن كمية الانتفاخ قد خفت بشكل ملحوظ.





- يعالج السيلوليت: يعتبر السيلوليت "(والسيلوليت هو حالةٌ يظهر فيها الجلد على أنه غائر ومتكتل) من المشاكل التي تعانون منها، قوموا بمزج تفل القهوة مع الماء الدافئ ويتم فرك المنطقة التي تظهر بها السيلوليت وذلك لمدة 10 دقائق مرتين في الاسبوع.





- تفل القهوة مفيد للبشرة: يمكنك فرك البشرة بتفل القهوة من الرأس إلى القدم لإزالة كل تلك الخلايا الجلد الميتة.



