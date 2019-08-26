خطوات اتبعيها لإخفاء عيوب البشرة الدهنية

نقدم لك أفضل طرق إخفاء عيوب البشرة الدهنية بخطوات أساسية فعالة.





عند تنظيف بشرة الوجه، يجب أن تحرصي على غسله بالماء البارد، وبعدها مرري عليها قطعة ثلج، فالبرودة تمنع تحفيز الخلايا عن إفراز الزيوت الزائدة التي تمنح البشرة لمعاناً مزعجاً ومظهراً غير أنيق.





عند وضع المكياج، استخدمي كريم أساس خاص بالبشرة الدهنية، كي يمنع ظهور الزيوت على البشرة، فالبشرة الدهنية لها خصوصية في انتقاء مستحضرات التجميل المناسبة، والتي تعمل على إخفاء عيوب البشرة مع الحفاظ على مظهر طبيعية.





احرصي على اختيار الكونسيلر المناسب للبشرة الدهنية، الذي يدوم طويلاً ويخفي العيوب في منطقة العين لأطول فترة ممكنة، والذي يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة التي تفرزها البشرة، حيث أن الكونسيلر يؤدي دوراً كبيراً في إخفاء عيوب البشرة الدهنية.