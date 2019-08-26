ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خطوات اتبعيها لإخفاء عيوب البشرة الدهنية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:23 ص
خطوات اتبعيها لإخفاء عيوب البشرة الدهنية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
نقدم لك أفضل طرق إخفاء عيوب البشرة الدهنية بخطوات أساسية فعالة.

عند تنظيف بشرة الوجه، يجب أن تحرصي على غسله بالماء البارد، وبعدها مرري عليها قطعة ثلج، فالبرودة تمنع تحفيز الخلايا عن إفراز الزيوت الزائدة التي تمنح البشرة لمعاناً مزعجاً ومظهراً غير أنيق.

عند وضع المكياج، استخدمي كريم أساس خاص بالبشرة الدهنية، كي يمنع ظهور الزيوت على البشرة، فالبشرة الدهنية لها خصوصية في انتقاء مستحضرات التجميل المناسبة، والتي تعمل على إخفاء عيوب البشرة مع الحفاظ على مظهر طبيعية.

احرصي على اختيار الكونسيلر المناسب للبشرة الدهنية، الذي يدوم طويلاً ويخفي العيوب في منطقة العين لأطول فترة ممكنة، والذي يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة التي تفرزها البشرة، حيث أن الكونسيلر يؤدي دوراً كبيراً في إخفاء عيوب البشرة الدهنية.
Advertisements
المزيد عن: عيوب البشرة الدهنية بشرة مشرقة البشرة الدهنية اخفاء عيوب البشرة الدهنية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
-
x
19:45
-
السد - قطر