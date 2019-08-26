ترامب: الرئيس السيسي شخص مهم للغاية في منطقة الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شخص مهم للغاية في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، التى تقام في فرنسا.





وقد غادر القاهرة، فجرالسبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي، متوجها إلى مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لعام 2019 والتي تترأسها فرنسا وتستمر 3 أيام.

ويشارك في أعمال القمة 24 وفدا من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ورئيسا وزراء اليابان وكندا والرئيس السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورؤساء ورؤساء حكومات جنوب أفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو وأسبانيا والهند وأستراليا وشيلي بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.







