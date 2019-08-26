إصابة شخصين فى حادث تصادم 3 سيارات بمدينة نصر

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أصيب شخصين فى حادث تصادم 3 سيارات أعلى شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة نصر بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.