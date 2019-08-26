بدء تلقى طلبات حجز الوحدات بالمدينة الصناعية بالغردقة





بدأ اليوم فرع جهاز تنمية المشروعات بمدينة الغردقة فى بيع كراسة الشروط للمتقدمين لحجز الوحدات بالمدينة الصناعية، لحجز عدد ٢١٨ وحدة صناعية بمساحة ٣٣٦ متر مربع بالمدينة.وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من فرع جهاز تنمية المشروعات بمدينة الغردقة ( الدهار - خلف البنك الاهلى لمجمع الغردقة الصناعى)، أو بمقر الهيئة للتنمية الصناعية ( ٤٢ محور السلام القاهرة الجديدة)، او مكتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية (بديوان عام محافظة قنا)، أو مجمع خدمات الاستثمار (المنطقة الحرة الكيلو ٣١ شياخة العامرية).تبلغ قيمة كراسة الشروط ٢٣٨٠ جنيه فقط، على رقم حساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية (١٤٤٠٠١٣٢٠٠٤١٢٧) بنك الإسكندرية فرع هيئة الاستثمار، اعتبارا من مساء أمس الاحد ٨٢٥ وحتى الخميس ٢٠١٩/٩/١٢ م.ومن جانبه أكد مدير جهاز المشروعات الصغيرة بالبحر الأحمر أنه يجب أن يتضمن طلب التقديم على نوع النشاط الذى سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المطلوبة بكراسة الشروط، والأنشطة المستهدفة بالمدينة الصناعية بالغردقة (غذائى - هندسي - كيماوى - منسوجات وملابس - مواد بناء ديكورية).كما يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة بحد أقصى ٤ وحدات، ويتم حجز الوحدة بأسلوب التمليك أو بنظام الإيجار لمدة ٥ سنوات قابلة للتجديد لمدة عشر فترات ( طبقا للشروط المالية والإجرائية الواردة بكراسة الشروط).يتم التقديم خلال الفترة من ٩٥ وحتى ٢٠١٩/٩/٢٦ م، وتتم آلية التخصيص وفقا للإجراءات والتوقيتات بكراسة الشروط، حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل حتى ٥ مليون جنيه مصرى لمدة ٦ سنوات بفترات سماح تصل إلى سنة كاملة (يتم خلالها سداد العوائد المستحقة)، وذلك لتمويل وشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، ويتم إتاحة هذا التمويل لأصحاب المصانع المنطبق عليها الشروط.