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ضبط عاطلين وبحوزتهما 698 جرام من "الهيروين والحشيش" بالسلام

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:11 ص
ضبط عاطلين وبحوزتهما 698 جرام من الهيروين والحشيش بالسلام
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داليا عادل
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على عاطلين اثناء بيعهما للمواد المخدرة على عملائهما فى منطقة السلام.

تلقى قسم شرطة السلام، بلاغا من الاهالى يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، بأعداد الأكمنة اللازمة والإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم 268 جرام هيروين وحشيش و430 قرص مخدر.

وبمواجهتم أقروا بالمضبوطات على النحو المشار إليه وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى لتولى التحقيقات.
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