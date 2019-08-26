مسئول بشركة تأمين: استرداد القيمة التسويقية للسيارة في هذه الحالة
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:07 ص
نعيم يوسف
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قال محمد أنور سليمان، نائب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التأمين على السيارات، إنه عند تعرض السيارة للسرقة يجب على الشخص تحرير محضر، والتوجه للشركة لإخطارها بالحادث.
وأضاف "سليمان"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن شركة التأمين تطلب منه بعض الأوراق، ومنها صورة المحضر، ويمكن أن يسترد القيمة التسويقية للسيارة خلال ستة أشهر إذا لم يعثر عليها.
وتابع، أنه في حال العثور على السيارة مرة أخرى، تقوم الشركة بإصلاح التلفيات التي حدثت بها.
وأضاف "سليمان"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن شركة التأمين تطلب منه بعض الأوراق، ومنها صورة المحضر، ويمكن أن يسترد القيمة التسويقية للسيارة خلال ستة أشهر إذا لم يعثر عليها.
وتابع، أنه في حال العثور على السيارة مرة أخرى، تقوم الشركة بإصلاح التلفيات التي حدثت بها.
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