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"الهجرة" تناشد الفنانين المشاركة في حملة "مفيش زي مصر" (فيديو)

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:01 ص
الهجرة تناشد الفنانين المشاركة في حملة مفيش زي مصر (فيديو)
الدكتور حسين عادل فهمي
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نعيم يوسف
 
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ناشد الدكتور حسين عادل فهمي، مستشار وزيرة الهجرة للدعم الفني، كل الفنانين في المجتمع المصري الانضمام لحملة "مفيش زي مصر"، مشيرا إلى أن الحملة شارك بها كل الفئات وكل الأعمار حتى الآن.

وأضاف "فهمي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن كل الأشخاص المؤثرين في المجتمع يمكنهم المشاركة في هذه الحملة، والتي وصل المشاركين فيها إلى نحو 13 مليون شخص.

وأشار مستشار وزيرة الهجرة للدعم الفني، إلى أن جميع المشاركين اتفقوا على أن شواطئ مصر من أفضل الأماكن في فترة الصيف، والكثير منهم شاركوا بمقاطع فيديو من زيارتهم للشواطئ.
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المزيد عن: وزارة الهجرة مصر حملة مفيش زي مصر الدكتور حسين عادل فهمي
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