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عمرو بدر: اعتداء حراسة وزير الزراعة على صحفي 'جريمة تستحق العقاب'

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:56 ص
عمرو بدر: اعتداء حراسة وزير الزراعة على صحفي 'جريمة تستحق العقاب'
عمرو بدر رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
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وصف عمرو بدر رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، اعتداء أفراد الحراسة الخاصة بوزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، على الزميل محمد مسعد الصحفي بالأهرام الزراعي وموقع مصراوي بـ"الجريمة" التي تستحق العقاب.


وقال "بدر" في بيان له، إن الصحفيون ليسوا موظفين لدى وزير الزراعة أو حرسه الشخصي، بل يمارسون عملهم وفقًا للقانون، مضيفًا أن أي اعتداء يقع عليهم هو جريمة يعاقب عليها القانون.


وشدد "بدر" على ضرورة أن يتعلم الحرس الشخصي للوزير كيف يتعامل مع الصحفيين، لافتًا إلى أن تلك التصرفات تنال من الوزير شخصيًا.


وتابع: "أظن أن عليه الاعتذار عن أخطاء حرسه الشخصي، أو أن يكون من حق النقابة إصدار قرار مُلزم للصحف بمقاطعة أخبار الوزارة، فكرامة الصحفيين أثناء ممارسة عملهم يجب أن تظل خطًا أحمر لا يجب تجاوزه".
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