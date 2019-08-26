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جمال علام: كان من الممكن استكمال مسابقة الدوري قبل البطولة الافريقية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:59 ص
جمال علام: كان من الممكن استكمال مسابقة الدوري قبل البطولة الافريقية
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أحمد شاكر
 
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يرى جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، انه كان من الممكن استكمال مسابقة الدوري العام قبل انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية الاخيرة.


و قال علام في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: الدوري كان من الممكن ان يتم استكماله قبل أمم أفريقيا.


وأردف : من كان يدير فضل عدم الاستعجال في انهاء المسابقة، فكل شخص له فكر خاص به.

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