جمال علام: كان من الممكن استكمال مسابقة الدوري قبل البطولة الافريقية

يرى جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، انه كان من الممكن استكمال مسابقة الدوري العام قبل انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية الاخيرة.





و قال علام في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: الدوري كان من الممكن ان يتم استكماله قبل أمم أفريقيا.



