جمال علام: كان من الممكن استكمال مسابقة الدوري قبل البطولة الافريقية
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:59 ص
أحمد شاكر
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يرى جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، انه كان من الممكن استكمال مسابقة الدوري العام قبل انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية الاخيرة.
و قال علام في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: الدوري كان من الممكن ان يتم استكماله قبل أمم أفريقيا.
وأردف : من كان يدير فضل عدم الاستعجال في انهاء المسابقة، فكل شخص له فكر خاص به.
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