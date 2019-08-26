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فلورنتينو بيريز يحدد موعد حسم صفقة نيمار

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:44 ص
فلورنتينو بيريز يحدد موعد حسم صفقة نيمار
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علاء خليف
 
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ذكرت تقارير إعلامية اسبانية أن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز لا يزال يواصل مفاوضاته لحسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد الصحفي المقرب و الموثوق به "توماس جونزاليس مارتين" متحدثا لـ ( ABC): "رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يعمل بكل هدوء من أجل إنهاء صفقة نيمار خلال هذا الأسبوع نظرا لانتهاء سوق الانتقالات رسميا يوم 2 سبتمبر القادم".

ويواجه ريال مدريد منافسة شرسة من غريمه التقليدي برشلونة للتعاقد مع البرازيلي نيمار.
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