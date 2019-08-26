غادة رجب تتحدث عن مشوارها الغنائي في "الحكاية"
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:43 ص
مريم الشريف
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تحل المطربة غادة رجب، ضيفة على برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "mbc" مصر اليوم الإثنين في تمام العاشرة مساءً.
وتتحدث "رجب" خلال هذا اللقاء عن مشوارها الغنائي، وأعمالها الغنائية المقبلة.
ومن المنتظر أن تكشف غادة رجب عن سر غيابها الفترة الماضية وغيرها من هذه الأمور.
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