غادة رجب تتحدث عن مشوارها الغنائي في "الحكاية"









ومن المنتظر أن تكشف غادة رجب عن سر غيابها الفترة الماضية وغيرها من هذه الأمور.

تحل المطربة غادة رجب، ضيفة على برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "mbc" مصر اليوم الإثنين في تمام العاشرة مساءً.وتتحدث "رجب" خلال هذا اللقاء عن مشوارها الغنائي، وأعمالها الغنائية المقبلة.