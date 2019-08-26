ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

غادة رجب تتحدث عن مشوارها الغنائي في "الحكاية"

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:43 ص
غادة رجب تتحدث عن مشوارها الغنائي في الحكاية
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements

تحل المطربة غادة رجب، ضيفة على برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "mbc" مصر اليوم الإثنين في تمام العاشرة مساءً.

وتتحدث "رجب" خلال هذا اللقاء عن مشوارها الغنائي، وأعمالها الغنائية المقبلة.

ومن المنتظر أن تكشف غادة رجب عن سر غيابها الفترة الماضية وغيرها من هذه الأمور.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مصر مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
-
x
19:45
-
السد - قطر