شوبير ينعى نجم منتخب مصر لكرة اليد
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:08 ص
أسماء فايز
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حرص الإعلامي أحمد شوبير علي تقديم العزاء فى وفاة الكابتن ممدوح هاشم نجم الزمالك ومصر الأسبق فى كرة اليد ، ورئيس قطاع الناشئين بالنادي ، والذي وافته المنية مساء اليوم.
وكتب " شوبير" عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" " البقاء لله فى وفاة الكابتن ممدوح هاشم نجم نادى الزمالك الأسبق فى كرة اليد .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته".
وقد أعلن أحمد الأحمر نجم الزمالك ومصر فى اليد ، عن وفاة والد صديقة عبر صفحتة الشخصية علي "انستجرام " ، وتقام صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر بمسجد الحصرى.
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