شوبير ينعى نجم منتخب مصر لكرة اليد

حرص الإعلامي أحمد شوبير علي تقديم العزاء فى وفاة الكابتن ممدوح هاشم نجم الزمالك ومصر الأسبق فى كرة اليد ، ورئيس قطاع الناشئين بالنادي ، والذي وافته المنية مساء اليوم.





وكتب " شوبير" عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" " البقاء لله فى وفاة الكابتن ممدوح هاشم نجم نادى الزمالك الأسبق فى كرة اليد .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته".



