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"يا فرحة ما تمت".. إصابة عريس بطلق ناري أثناء زفافه في الغربية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:46 ص
يا فرحة ما تمت.. إصابة عريس بطلق ناري أثناء زفافه في الغربية
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أيمن يحيي
 
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أصيب منذ قليل شاب بطلق نارى طائش بالصدر، أثناء حفل زفافه بأحد قاعات الأفراح بمدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، حيث تلقى العريس طلق نارى من أحد المدعوين الذى كان يضرب نار فى الهواء كنوع من الفرحة والبهجة، الا أن أحدى تلك الطلقات أستقرت فى صدر العريس.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من المقدم هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات، بإصابة شاب يدعى " م. س " بطلق نارى طائش بالصدر أثناء حفل زفافه، وعلى الفور تم القبض على المتهم بارتكاب الواقعة.

وتبين من المعاينة الاولية التى قام بها النقيب أحمد شيحة معاون مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن أحد المدعوين قام بإطلاق نار فى الهواء كنوع من الفرحة إلا أن طلقة طائشة استقرت فى صدر العريس.

على الفور تم القبض على المتهم ونقل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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