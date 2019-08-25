أسعار عضوية مركز شباب الجزيرة وكيفية الاشتراك وطرق الدفع "تعرف على التفاصيل"

يحرص عدد كبير من الأشخاص للحصول على عضوية مركز شباب الجزيرة، وهو أحد أرقى الأماكن التي تفضل العائلات قضاء وقت ممتع بها.





ويرصد لكم “ الفجر الرياضي ” أسعار العضوية وشروطها بمركز شباب الجزيرة، والأوراق المطلوبة، وقيمة رسوم الإشتراك السنوي، وقيمة استمارة العضوية وطريقة الدفع في التقرير التالي:





الأوراق المطلوب تقديمها للحصول على عضوية مركز شباب الجزيرة:





- عدد صورة واحدة لبطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة + 2 صورة شخصية.

- وصورة واحدة قسيمة الزواج.

- عدد صورة واحدة لشهادة الميلاد للأبناء + 2 صورة شخصية.

- عدد صورة واحدة لبطاقة الرقم القومى للأب والأم وشهادة ميلاد العضو الأساسي + 2 صورة شخصية.





أسعار وشروط قبول العضوية بمركز شباب الجزيرة





وضعت إدارة مركز شباب الجزيرة بعض الشروط الواجب توافرها لقبول عضوية المتقدمين، وأسعارها كالتالي:





- أولا يتم سحب الإستمارة من خزينة النادي الرئيسية مع توافر كافة الأوراق المطلوبة للتقديم وسداد مبلغ الاستمارة.

- أن تكون قيمة العضوية الفردية بمبلغ 50 ألف جنيه.

- فى حالة إضافة الزوجة خلال السنة المالية الأولى يتم سداد مبلغ 155 جنيهًا.

- عضوية زوج وزوجة تقدر بمبلغ 50 ألف جنيه.

- عضوية الأبناء من عمر عام حتى قبل 16 عامًا بمبلغ 2500 جنيه.

- أما عضوية الأبناء من عمر 16 حتى 20 عامًا بمبلغ 5 آلاف جنيه.

- وبالنسبة لعضوية الأب أو الأم تحت 60 عامًا تقدر بمبلغ 5 آلاف جنيه.

- وفي حالة تخطي الأب أو الأم لحاجز الـ 60 عامًا فتقدر عضويتهم بمبلغ 2500 جنيه.

- ويمكن إضافة زوجة أخرى مقابل 5 آلاف جنيه.

- ويضاف لذلك قيمة رسوم الإشتراك السنوي.





قيمة رسوم الإشتراك السنوي





- تبلغ قيمة الإشتراك السنوي للزوج والزوجة مبلغ 310 جنيه.

- بينما تبلغ قيمة الاشتراك للأبناء من عمر عام حتى أقل من 21 عامًا بمبلغ 55 جنيها.

- ويبلغ الإشتراك السنوي للأب أو الأم تحت 60 عامًا مبلغ 105 جنيه.





قيمة استمارة العضوية وطريقة الدفع

يتم سحب استمارة عضوية مركز شباب الجزيرة من الخزينة الرئيسية، والتي تبلغ قيمتها 200 جنيه، ويم ملئ الاستمارة بالبيانات المطلوبة واستيفاء كافة الأوراق المطلوبة، والإلتزام بالشروط الموضوعة لاختيار العضو، على أن يتم إجراء مقابلة شخصية لاختيار العضو، وبدأ موعد اختيار الأعضاء في شهر مارس الماضي، ويمكن تقسيط اشتراك العضوية أو الدفع من خلال قرض بنكي، وذلك حسب قيمة أسعار العضوية وشروطها.





مقر مركز شباب الجزيرة





12 شارع الجبلاية، بمنطة الزمالك في محافظة القاهرة، حيث يتميز بالعديد من الخدمات الرياضية، والترفيهية، والاجتماعية.