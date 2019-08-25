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نائب أمير جازان: عدوان الحوثيين على المدنيين تفشل في مواجهة الجنود البواسل

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:31 م
نائب أمير جازان: عدوان الحوثيين على المدنيين تفشل في مواجهة الجنود البواسل
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الفجر السعودي
 
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أكد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود، اليوم الأحد، أن محاولات الحوثي للعدوان على المدنيين العزل، دائما ما تسجل فشلها الذريع في مواجهة جنودنا البواسل اليقظين لكل المحاولات.

وقال نائب أمير منطقة جازان، إن الأمن والأمان في المملكة تحت ظل قيادة الحزم والعزم، حفظهم الله، وبشعبها الجبار وجنودنا البواسل الأبطال.

وتابع أن محاولات الحوثي برهان جديد لنواياه العدوانية ضد جيرانه والمدنيين العزل، دائمًا ما تسجل فشلها الذريع في مواجهة الجنود البواسل اليقظين لكل المحاولات.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية تمكنت، اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإيرانية باتجاه الأعيان المدنية بجازان.


وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، ‏أن الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.


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