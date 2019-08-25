المنيا يخسر من طلائه الجيش ويواجة منتخب السويس ودياً

تغلب فريق طلائع الجيش، مساء الاحد، على فريق المنيا بهدف دون رد في مباراة ودية جمعت بين الفريقين على استاد جهاز الرياضة.





وكان قد بدأ سمير كمونة المدير الفني للمنيا المباراة بتشكيل ضم كل من : محمد حسانين - أحمد رجب - برسوم محروس - كاستيلا - سايكو - داوودا - بدوي - مصطفى كازلوف- الشوبكشي - عمرو فيرون - مصطفى الافريقي.



