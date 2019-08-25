المنيا يخسر من طلائه الجيش ويواجة منتخب السويس ودياً
الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:48 م
مصطفى الجندي
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تغلب فريق طلائع الجيش، مساء الاحد، على فريق المنيا بهدف دون رد في مباراة ودية جمعت بين الفريقين على استاد جهاز الرياضة.
وكان قد بدأ سمير كمونة المدير الفني للمنيا المباراة بتشكيل ضم كل من : محمد حسانين - أحمد رجب - برسوم محروس - كاستيلا - سايكو - داوودا - بدوي - مصطفى كازلوف- الشوبكشي - عمرو فيرون - مصطفى الافريقي.
بينما تمت عدة تغييرات خلال الشوط الثاني شارك خلالها عدد كبير من اللاعبين وهم عبد الكافي رجب حارس المرمى، و شعبان عبدالحميد، ومحمد شديد ، وأحمد عصام ، كما شارك ايضا عباس مصطفى وكامل أحمد، و عمرو عثمان، و صالح موسى، محمد ادم، محمد محسن ، و محمد أيمن.
وقدم فريق المنيا مباراة قوية على عدة فترات، وشهد الشوط الثاني استحواذ لاعبي المنيا على مجريات الامور واضاعة عدة أهداف، ولم يحالف الحظ اللاعبين .
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