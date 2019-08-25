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بعد انتقاد رئيس وزراء بريطانيا لجماعة الإخوان.. الإبراشي: يُؤكد موقف مصر ضد الجماعة الإرهابية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:47 م
بعد انتقاد رئيس وزراء بريطانيا لجماعة الإخوان.. الإبراشي: يُؤكد موقف مصر ضد الجماعة الإرهابية
وائل الابراشي
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، انتقد جماعة الإخوان بشكل حاد، مؤكدًا على صحة المواقف المصرية، تجاه جماعة الإخوان الإرهابية، لافتَا إلى أن موقف رئيس الوزراء البريطاني، سيكون مؤثرًا جدًا على الجماعة.

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الأحد، أن ثورة 30 يونيو، لم تخلص مصر فقط من جماعة الإخوان، ولكنها خلصت المنطقة بالكامل.

ولفت إلى أن انتقاد رئيس وزراء بريطانيا جماعة الإخوان مهم للغاية، خاصة أن بريطانيا كانت تعتبر عاصمة للإرهاب والمتطرفين، وهذا واضح من وجود عدد كبير من الإرهابيين في لندن.
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المزيد عن: وائل الابراشي مصر لندن جامعة الاخوان انجلترا الوزراء
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