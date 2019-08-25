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27 % نمو في صادرات البحرين الغير نفطية خلال يوليو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:41 م
27 % نمو في صادرات البحرين الغير نفطية خلال يوليو
ميناء تجاري
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وكالات
 
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ارتفعت صادرات مملكة البحرين بنسبة 27 % خلال شهر يوليو على أساس سنوي لتسجل 229.791 مليون دينار مقابل 181.086 مليون دينار في شهر يوليو 2018؛ وفقاً للبيانات الشهرية لشؤون الجمارك في مملكة البحرين الصادرة حديثاً عن شهر يوليو.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول من حيث استقبال الصادرات البحرينية وطنية المنشأ بقيمة تعدت 45.612 مليون دينار، ثم تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 38.180 مليون دينار.

وفي ذات السياق، أتت في المركز الثالث دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة وصلت إلى 21.204 مليون دينار، ثم تلتها هولندا بـ 15.107 مليون دينار، وسلطنة عمان بـ 14.193 مليون دينار.

وعلى مستوى الصادرات حسب السلع، أتت خامات حديد ومركزاتها مكتلة كأكثر السلع التي صُدرت خلال يوليو 2019، بقيمة 33.167 مليون دينار، ثم أتت في المرتبة الثانية أسـلاك من ألومنيوم غير مخلوط، يتجاوز مقاس عرضها 7مم بقيمة تتعدى 24.585 مليون دينار، وجاء في المركز الثالث خلائط من ألومنيوم خام بقيمة 18.798 مليون دينار.
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