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نائب رئيس جامعة مصر للعلوم: الجامعات الخاصة شريك أساسي وفاعل في تطوير التعليم

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:39 م
نائب رئيس جامعة مصر للعلوم: الجامعات الخاصة شريك أساسي وفاعل في تطوير التعليم
الدكتور أحمد طلبة
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور أحمد طلبة، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن المحتوى الأكاديمي للجامعات يتم تطويره على مدار الأعوام الماضية على أن يتم ربطه بسوق العمل.


وأضاف "طلبة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن هناك الكثير من رؤساء الجامعات وعمداء الكلية يتولون مناصب في الدول المتقدمة، وهم من خريجي التعليم المصري وهذا ما يعكس قوته.

وأكد أن الجامعات الخاصة شريك أساسي وفاعل في تطوير التعليم في مصر، وليست جهات هادفة للربح.

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