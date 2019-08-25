ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

احتفال البعثة المصرية بذهبية وفضية وبرونزية الزوجي المختلط لتنس الطاولة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:37 م
احتفال البعثة المصرية بذهبية وفضية وبرونزية الزوجي المختلط لتنس الطاولة
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

احتفلت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب بتحقيق الميداليات الثلاثة في منافسات الزوجي المختلط لتنس الطاولة.


حقق عمر عصر ودينا مشرف الذهبية وأحمد صالح وفرح عبدالعزيز الذي حققا الميدالية الفضية ومحمد البيلي وريم العراقي الميدالية البرونزية في آكتساح مصري تام.


حضر تسليم الميداليات الدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة والمهندس الباسل عبدالله رئيس بعثة مصر والعميد يحي دعبس نائب رئيس البعثة ومعتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة ومن البعثة الإدارية خالد حسن.
يرأس البعثة تامر وفقي عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة وأشرف حلمي المدير الفني وماجد عاشور المدير الفني.


كان منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات حققا ميداليات الذهبية للفرق.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
1
x
15:00
3
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
0
x
17:30
1
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ليجانيس
0
x
19:00
0
أتلتيكو مدريد
برشلونة
5
x
21:00
2
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
أودينيزي
1
x
18:00
0
ميلان
روما
2
x
20:45
2
جنوى
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
0
x
21:00
0
تولوز
الكونفيدرالية الإفريقية
إيتوال - الكونغو
0
x
16:30
1
بيراميدز - مصر