الأوليمبي يفوز على الداخلية ويلاقي كوكاكولا ودياً

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأوليمبي، على حساب مضيفه، فريق الداخلية، بهدفين دون مقابل، خلال المباراة الودية التي أقيمت على ملعب اتحاد الشرطة.





أحرز هدفي الفريق السكندري، إسلام كمال من ركلة جزاء بالشوط الاول، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني خلال أحداث الشوط الثاني.



