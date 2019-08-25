أبو قير يتعادل مع سيراميكا ويواجة الحمام ودياً
الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:31 م
مصطفى الجندي
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حسم التعادل الإيجابي، مباراة أبو قير مع سيراميكا، التي أقيمت مساء الأحد، ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد.
شهد الشوط الأول تعادل الفريقان بدون أهداف، وفي الشوط الثاني نجح أحمد حسني في التقدم لسيراميكا بالدقيقة 60.
وفي الدقيقة 85 أدرك عبد الله سرور لاعب أبو قير الصاعد هدف التعادل.
ومن المقرر أن يلتقي أبو قير مع الحمام في السابعة من مساء الإثنين على الملعب الفرعي بتوليب برج العرب.
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