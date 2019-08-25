أبو قير يتعادل مع سيراميكا ويواجة الحمام ودياً

حسم التعادل الإيجابي، مباراة أبو قير مع سيراميكا، التي أقيمت مساء الأحد، ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد.





شهد الشوط الأول تعادل الفريقان بدون أهداف، وفي الشوط الثاني نجح أحمد حسني في التقدم لسيراميكا بالدقيقة 60.



