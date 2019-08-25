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محافظ الغربية: الإنتهاء من 74 منزل "تسقيف وترميم داخلي" كمرحلة أولى لمشروع ستره (صور)

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:14 م
محافظ الغربية: الإنتهاء من 74 منزل تسقيف وترميم داخلي كمرحلة أولى لمشروع ستره (صور)
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أيمن يحيي
 
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أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، عن الإنتهاء من تسقيف وترميم داخلي لعدد 74 منزل خاص بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا بالمحافظة بتكلفة قاربت 3 مليون جنيه كمرحلة أولى لمشروع ستره.

جاء ذلك في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين المحافظة ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة الوليد الإنسانية ووزارة التنمية المحلية والتضامن الإجتماعي والإسكان لتوحيد الجهود لدعم القرى الأكثر إحتياجًا من الناحية الإجتماعية وتوفير المسكن الملائم للحالات الأولى بالرعاية وتطوير الخدمات التي تلبي إحتياجاتهم.

حيث تم الإنتهاء من تطوير 25 منزل بمركز كفر الزيات تمثلوا في (15 منزل بقرية منشأة سليمان - 4 منازل بقرية قليب إبيار- 5 منازل بقرية مشله - منزل بقرية دلبشان).

وكذا 29 منزل بمركز قطور تمثلوا في ( 5 منازل بقرية الدميرى – 5 منازل بقرية سماتاى – 9 منازل بقرية الشين - 2 منزل بقرية ميت الشيخ – 4 منازل بعزبة وهبي – 4 منازل بعزبة بدوى).

كما تم الإنتهاء من 11 منزل بمركز بسيون تمثلوا في (4 منازل بقرية كفر الحمام –4 منازل بقرية شبراتنا – منزل بقرية كفر الدوار - 2 منزل بقرية جناح).

وفى مركز طنطا تم الإنتهاء من 6 منازل بقرية منشية جنزور، وكذا 3 منازل بمركز السنطة في قرية ميت الليث.

وفى السياق ذاته؛ قدم محافظ الغربية الشكر لمؤسسة مصر الخير على عملها المجتمعي بالمحافظة، مؤكدًا على دور المجتمع المدني في المشاركة الإيجابية لتحقيق التنمية في مختلف المجالات بالمناطق الأكثر إحتياجًا، مشيرًا إلى متابعته الدورية لأعمال التوزيع العادل للعمل الخيرى بالمحافظة للوصول إلى المستحقين والأولى بالرعاية.
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