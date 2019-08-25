"العمل" تشدد على الالتزام بقرار حظر العمل تحت الشمس

جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحذيرها من عدم الالتزام بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، الذي يؤدي إلى العقوبة.

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي على "تويتر": "عزيزي صاحب العمل: التزامك بقرار حظر العمل تحت الشمس ينعكس إيجاباً على تحسين أداء العمل".

كما أكدت أنه يساعد على سلامة وصحة العاملين، مضيفة: "لذا نتطلع إلى مراعاة مانص عليه القرار".



