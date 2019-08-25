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"العمل" تشدد على الالتزام بقرار حظر العمل تحت الشمس

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:59 م
العمل تشدد على الالتزام بقرار حظر العمل تحت الشمس
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الفجر السعودي
 
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جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحذيرها من عدم الالتزام بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، الذي يؤدي إلى العقوبة.

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي على "تويتر": "عزيزي صاحب العمل: التزامك بقرار حظر العمل تحت الشمس ينعكس إيجاباً على تحسين أداء العمل".

كما أكدت أنه يساعد على سلامة وصحة العاملين، مضيفة: "لذا نتطلع إلى مراعاة مانص عليه القرار".


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