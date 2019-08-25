"الصحة" تنفي نقص أدوية منع الحمل في المستشفيات والوحدات الصحية
الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:30 م
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
نفى مسؤول بوزارة الصحة، ما تردد عن وجود نقص في وسائل منع الحمل بالوحدات الصحية في القرى، مؤكدًا أنه يوجد مخزونا استراتيجيا من هذه الوسائل.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا يوجد أي نقص في وسائل منع الحمل، وتم توزيع مخزون الوسائل الخاص بقطاع تنظيم الأسرة في مديريات الصحة على كافة الوحدات الصحية بالقرى.
وأضاف أن تم إتاحة الخط الساخن (16474) لتلقي شكاوى المواطنين في حالة وجود نقص في وسائل منع الحمل.
وأشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة لقيت إشادة واسعة من جانب مدير منظمة الصحة العالمية خلال زيارته لمصر، متابعًا: المنظمة أوصت بنشر مبادرة 100 مليون صحة على مستوى العالم.
وأكد أن مصر الدولة الوحيدة التي قدمت علاجًا مجانيًا لكل من ثبتت إصابته بفيروس سي، لافتًا إلى أن مبادرة دعم صحة المرأة تستهدف 28 مليون امرأة، وتستمر مدى الحياة، ولا تتقيد بمدة معينة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا يوجد أي نقص في وسائل منع الحمل، وتم توزيع مخزون الوسائل الخاص بقطاع تنظيم الأسرة في مديريات الصحة على كافة الوحدات الصحية بالقرى.
وأضاف أن تم إتاحة الخط الساخن (16474) لتلقي شكاوى المواطنين في حالة وجود نقص في وسائل منع الحمل.
وأشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة لقيت إشادة واسعة من جانب مدير منظمة الصحة العالمية خلال زيارته لمصر، متابعًا: المنظمة أوصت بنشر مبادرة 100 مليون صحة على مستوى العالم.
وأكد أن مصر الدولة الوحيدة التي قدمت علاجًا مجانيًا لكل من ثبتت إصابته بفيروس سي، لافتًا إلى أن مبادرة دعم صحة المرأة تستهدف 28 مليون امرأة، وتستمر مدى الحياة، ولا تتقيد بمدة معينة.
Advertisements
المزيد عن: وسائل منع الحمل وزارة الصحة منع الحمل مصر مدير الصحة العالمية اخبار
- الحكومة تنفي نقص وسائل تنظيم الأسرة من الوحدات الصحية
- الحكومة تنفى اختفاء وسائل تنظيم الأسرة من الوحدات الصحية
- "الوحدات الصحية" بقرى الفيوم "مولد وصاحبه غايب".. ومطالب بإنقاذ حياة الأهالي
- عاجل.. الحكومة تعلق على "نقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات"
- بيان هام من الحكومة بشأن "تحميل رجال الأعمال تكلفة نفقات حملة 100 مليون صحة"
- عاجل.. حقيقة إلغاء المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد
- إحباط تداول 55 ألف عبوة دواء وألبان أطفال منتهية الصلاحية بالشرقية "صور"
- برلمانية تتقدم باقتراح لإنشاء مصنع لإنتاج أدوية منع الحمل
- "الوزراء": لا صحة لنقص وسائل منع الحمل بالصيدليات ومراكز تنظيم الأسرة
- "الصحة": توزيع نصف مليون شريط أقراص منع الحمل على الوحدات الصحية