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"الصحة" تنفي نقص أدوية منع الحمل في المستشفيات والوحدات الصحية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:30 م
الصحة تنفي نقص أدوية منع الحمل في المستشفيات والوحدات الصحية
وحدة صحة الأسرة
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داليا الحسين
 
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نفى مسؤول بوزارة الصحة، ما تردد عن وجود نقص في وسائل منع الحمل بالوحدات الصحية في القرى، مؤكدًا أنه يوجد مخزونا استراتيجيا من هذه الوسائل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا يوجد أي نقص في وسائل منع الحمل، وتم توزيع مخزون الوسائل الخاص بقطاع تنظيم الأسرة في مديريات الصحة على كافة الوحدات الصحية بالقرى.

وأضاف أن تم إتاحة الخط الساخن (16474) لتلقي شكاوى المواطنين في حالة وجود نقص في وسائل منع الحمل.

وأشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة لقيت إشادة واسعة من جانب مدير منظمة الصحة العالمية خلال زيارته لمصر، متابعًا: المنظمة أوصت بنشر مبادرة 100 مليون صحة على مستوى العالم.

وأكد أن مصر الدولة الوحيدة التي قدمت علاجًا مجانيًا لكل من ثبتت إصابته بفيروس سي، لافتًا إلى أن مبادرة دعم صحة المرأة تستهدف 28 مليون امرأة، وتستمر مدى الحياة، ولا تتقيد بمدة معينة.
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