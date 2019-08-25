انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص لإطلاق أغنية أبو الجديدة "عيش يا قلبي"

انتهى منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص لإطلاق أغنية أبو الجديدة "عيش يا قلبي"، والذي انعقد بأحد الفنادق الكبرى وسط حضور عدد كبير من الصحفيين.





وصرح أبو، خلال المؤتمر عن سبب خوضه لتجربة الغناء وهو حبه الشديد للتأليف واللحن.





وقال أنه بذل مجهود كبير مع فريق العمل والمنتج محمد جابر لإخراج فيديو كليب عيش يا قلبي علي أكمل وجه.





كما كشف عن استعداده لطرح عدة أغاني كسينجل علي فترات متقاربة.





وقال المنتج محمد جابر، إنه لا يوجد مقارنة بين شركة جاما التي تولت إنتاج أغنية أبو الجديدة، والشركة الأم مزيكا، بل استفاد من خبراتها.





وأضاف قائلا: أن الشركة تهدف إلى ضم مواهب جديدة متمنيا أن يحقق نجاحًا كبيرًا مع أبو





أغنية "عيش يا قلبي" كلمات "أبو" ومحمد سرحان، وتلحين وتوزيع مينو.





جدير بالذكر أن "أبو" حقق نجاحا كبيرا من خلال أغنية "3 دقات" حيث تجاوزت نسب المشاهدة إلى أكثر من نصف مليار فى أقل من عامين.