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باحثة علاقات دولية: قمة السبع الكبرى لا تمتلك عصا سحرية لحل أزمات ومشاكل العالم

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:22 م
باحثة علاقات دولية: قمة السبع الكبرى لا تمتلك عصا سحرية لحل أزمات ومشاكل العالم
قمة السبع الكبرى
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور كاثرين جابر، الباحثة في العلاقات الدولة، إن هناك العديد من الملفات المطروحة للنقاش في قمة الدول السبع الكبرى، وأبرز هذه الملفات: الملف السوري، وحرائق الأمازون التي تمد العالم بـ20% من الأوكسجين، والملف النووي الإيراني.

وتابعت "جابر"، خلال حوارها مع فضائية "النيل للأخبار"، مساء الأحد، أن هذه القمة لن تحل الأزمات الإقليمية أو الدولية، ولكنها عبارة عن طاولة لطرح الازمات، مضيفة أن مشاركة مصر في هذه القمة فرصة كبيرة، لكي تبدي القاهرة بوجهة نظرها، تجاه مختلف القضايا العالمية، خاصة الازمات الإقليمية.

ولفتت إلى أن هذه المنظمة لا تجمع كل الدول الصناعية الكبرى، خاصة مع صعود الهند والصين وروسيا، ولذلك لا يمكن لهذه المجموعة ان تحل مشاكل العالم، دون التشاور مع هذه الدولة، مشيرة إلى أن هذه المنظمة الغربية لا تمتلك عصا سحرية لحل أزمات ومشاكل العالم.
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