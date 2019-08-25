باحثة علاقات دولية: قمة السبع الكبرى لا تمتلك عصا سحرية لحل أزمات ومشاكل العالم
الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:22 م
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور كاثرين جابر، الباحثة في العلاقات الدولة، إن هناك العديد من الملفات المطروحة للنقاش في قمة الدول السبع الكبرى، وأبرز هذه الملفات: الملف السوري، وحرائق الأمازون التي تمد العالم بـ20% من الأوكسجين، والملف النووي الإيراني.
وتابعت "جابر"، خلال حوارها مع فضائية "النيل للأخبار"، مساء الأحد، أن هذه القمة لن تحل الأزمات الإقليمية أو الدولية، ولكنها عبارة عن طاولة لطرح الازمات، مضيفة أن مشاركة مصر في هذه القمة فرصة كبيرة، لكي تبدي القاهرة بوجهة نظرها، تجاه مختلف القضايا العالمية، خاصة الازمات الإقليمية.
ولفتت إلى أن هذه المنظمة لا تجمع كل الدول الصناعية الكبرى، خاصة مع صعود الهند والصين وروسيا، ولذلك لا يمكن لهذه المجموعة ان تحل مشاكل العالم، دون التشاور مع هذه الدولة، مشيرة إلى أن هذه المنظمة الغربية لا تمتلك عصا سحرية لحل أزمات ومشاكل العالم.
وتابعت "جابر"، خلال حوارها مع فضائية "النيل للأخبار"، مساء الأحد، أن هذه القمة لن تحل الأزمات الإقليمية أو الدولية، ولكنها عبارة عن طاولة لطرح الازمات، مضيفة أن مشاركة مصر في هذه القمة فرصة كبيرة، لكي تبدي القاهرة بوجهة نظرها، تجاه مختلف القضايا العالمية، خاصة الازمات الإقليمية.
ولفتت إلى أن هذه المنظمة لا تجمع كل الدول الصناعية الكبرى، خاصة مع صعود الهند والصين وروسيا، ولذلك لا يمكن لهذه المجموعة ان تحل مشاكل العالم، دون التشاور مع هذه الدولة، مشيرة إلى أن هذه المنظمة الغربية لا تمتلك عصا سحرية لحل أزمات ومشاكل العالم.
Advertisements
المزيد عن: مصر قمة السبع الكبرى دول السبع الدول الصناعية الكبري الامازون اخبار
- بمشاركة مصرية.. ماذا تعرف عن قمة "G7"؟
- خبير علاقات دولية يكشف عن أهم الملفات المطروحة في قمة السبع الصناعية الكبرى
- عماد الدين حسين: السيسي سيلتقي بأكبر قادة العالم خلال قمة فرنسا
- حرائق "رئة الأرض" تلقي بظلالها على قمة السبع
- هذا ما قاله الرئيس الفرنسي عن قمة مجموعة السبع الكبار
- "أزمة دولية".. التفاصيل الكاملة لحرائق غابات "الأمازون"
- ميركل: يجب مواجهة حرائق الأمازون بكل السبل الممكنة
- شقير: "السيسي" يتعامل مع الدول الصديقة والعدوة بمبدأ الشياكة في الحوار
- دبلوماسي سابق: هذا ما سيتحدث عنه "السيسي" في قمة الدول السبع (فيديو)
- دول مجموعة السبع: سنقدم المساعدة للدول المتضررة من حرائق الأمازون