أزمة بين لجنة التخطيط والخطيب بسبب ملف المدرب الأجنبي

وقعت أزمة قوية بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة برئاسة طه إسماعيل بسبب ملف المدير الفني الأجنبي الجديد لخلافة مارتن لاسارتي في الموسم المقبل.





وقرر النادي الأهلي إقالة مارتن لاسارتي عقب الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز في دور الستة عشر بالمسابقة.





وانتقد رئيس النادي الأهلي أداء لجنة التخطيط في البحث عن مدرب أجنبي قوي لخلافة لاسارتي في الموسم المقبل خاصة أن مدربي الصف الأول يعتذرون عن تولي تدريب الفريق الأحمر.





وبررت اللجنة لرئيس الأهلي رفض مدربي الصف الأول تدريب الفريق الأحمر لضعف المقابل المادي المحدد من الإدارة للتعاقد مع خليفة لاسارتي وهو مليون ونصف دولار في حين يطلب مدربي الصف الأول 3 مليون دولار فيما فوق من أجل تولي المهمة الفنية للفريق الأحمر.



