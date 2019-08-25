أزمة نارية تهدد الأهلي قبل موقعة السوبر المصري بسبب "إفريقيا"

يواجه النادي الأهلي أزمة قوية قبل موقعة السوبر المصري المرتقبة أمام غريمه التقليدي الزمالك، والمقرر إقامته في 18 سبتمبر المقبل.

ويلتقي الأهلي مع نظيره كانو سبورت من غينيا الإستوائية في دور الـ٣٢ من بطولة دوري إبطال إفريقيا.

ونجح الفريق الغيني في التاهل لدور الـ٣٢ بعدما تخطى عقبة ميكيلي الأثيوبي بنتيجة ٣-٢ حيث فاز في مباراة الذهاب ٢-١ وتعادل إيابًا ١–.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب أحد أيام ١٣،١٤،١٥ سبتمبر المقبل خارج مصر، فيما ستقام مباراة الإياب في مصر أحد أيام ٢٧،٢٨،٢٩ من الشهر ذاته.

وتعد مواجهة الذهاب لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمام كانو سبورت الغيني هي الأزمة الكبرى حيث من المقرر أن تقام المباراة أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر، وفي حالة إقامة اللقاء يوم 15 سبتمبر فأن الفريق سيعود قبل مباراة السوبر بساعات قليلة، لأن رحلة الطيران لغينيا تستغرق 12 ساعة ، بينما سيكون لقاء السوبر يوم 18 سبتمبر.

وينتظر الأهلي تحديد موعد مباراة الذهاب من قبل الفريق الغيني، لدراسة التقدم بطلب لتأجيل لقاء السوبر من عدمه.

وكان الأهلي قد عبر لدور الـ٣٢ من البطولة الإفريقية بالفوز على فريق إطلع بره من جنوب السودان بنتيجة ١٣-٠ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.