هبة أحمد تحصد فضيتي الكلين والمجموع برفع الأثقال لوزن ٤٩ كجم
الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:19 م
علي نبوي
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توجت الرباعة المصرية هبة أحمد بميداليتين فضيتين في منافسات رفع الأثقال بوزن ٤٩ كجم لتضيف ميداليتين للبعثة المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.
ونجحت الرباعة المصرية في تحقيق الفضة في الكلين برفع ثقل وزنه ٩٣ كجم وفي المجموع بإجمالي ١٦٢ كجم، لتحصد الفضية بينما جاءت في منافسات الخطف في الترتيب الرابع برفع ثقل وزنه ٦٩ كجم.
وبدأت اليوم منافسات رفع الأثقال بصالة النهضة بمدينة الرباط عاصمة المغرب الإدارية.
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