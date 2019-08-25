شطب تراخيص 3 مكاتب هندسية خلال النصف الأول

كشفت هيئة المهندسين السعوديين، عن قيام لجنة النظر في المخالفات المهنية التابع لها، بشطب تراخيص ثلاثة مكاتب هندسية خلال النصف الأول من العام الجاري، لمخالفتها أحكام نظام مزاولة المهنة ولائحته التنفيذية.





وقال عبدالناصر العبداللطيف مدير عام الخدمات في الهيئة السعودية للمهندسين، إن الهيئة تعتزم في 2020 البدء في إجراء حملات تفتيشية للتأكد من التزام المكاتب والشركات الهندسية بنظام مزاولة المهنة ولائحته التنفيذية بعد إجراءات التعديل على اللائحة خلال العام الماضي.

وأضاف، "ستكون هناك لجنة موحدة بين ثلاث جهات حكومية مكونة من هيئة المهندسين ووزارتي التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، إذ ستعمل كل جهة حكومية على التأكد من التزام تلك المكاتب والشركات الهندسية بالأنظمة واللوائح الخاصة بها".

وفيما يتعلق بدور الهيئة تجاة الوحدات السكنية التي توجد فيها أخطاء هندسية، ما يتسبب في مشكلات أو كوارث مستقبلية، أوضح العبداللطيف، أن الهيئة ستعمل على رصد المهندسين المخالفين في الجانب المهني، إضافة إلى التجاوزات والأخطاء الهندسية أو ضعف العمل الهندسي في المباني أو إعطاء معلومات أو مخططات غير سليمة.

وأشار مدير عام الخدمات في الهيئة السعودية للمهندسين، إلى أن هناك مخالفات هندسية بموجبها يتم إحالة مرتكبيها من المهندسين إلى النيابة العامة.

يذكر أن لجنة النظر في المخالفات المهنية بالهيئة السعودية للمهندسين قد أصدرت قرارا بإلغاء ترخيص أحد المكاتب الهندسية في محافظة الخرج، وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال.

وعللت اللجنة قرارها بمخالفة المكتب أحكام نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، إذ ثبت للجنة أن المكتب الهندسي ارتكب بعض المخالفات الموجبة للعقوبة، إضافة إلى مخالفته القاعدة الرابعة من ميثاق المهندس التي تنص على أن "يقوم المهندس بتكريس خبراته ومهاراته الفنية وتسخيرها لمصلحة الجهة التي يعمل لحسابها وتحمل مسؤولية سلامة الحلول الهندسية والعمليات الفنية التي يقوم بتصميمها أو تطويرها".

وبعد ثبوت إدانة المكتب؛ قررت اللجنة بالإجماع تنفيذ العقوبة بالغرامة وإلغاء الترخيص من تاريخ قرار اللجنة مع عدم تمكينه من فتح فرع في محافظة الخرج مستقبلا.