موناكو يسقط في فخ التعادل أمام نيم بالدوري الفرنسي

أهدر موناكو فرصة تحقيق انتصاره الأول في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما فرط في تقدمه 2-0 على ضيفه نيم، ليسقط أمامه في فخ التعادل 2-2 اليوم الأحد في الجولة الثالثة للمسابقة.





وحصد موناكو أول نقطة له في البطولة خلال الموسم الحالي، عقب خسارته في أول مرحلتين بالمسابقة، ليحتل المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، متأخرا بفارق هدفين خلف نيم، صاحب المركز الثامن عشر، المتساوي معه في رصيد نقطة واحدة أيضاً.





وبادر النجم الجزائري إسلام سليماني بالتسجيل لمصلحة موناكو في الدقيقة 39، قبل أن يضيف وسام بن يدر الهدف الثاني في الدقيقة 45.





واضطر موناكو للعب بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه البرازيلي جيمرسون في الدقيقة 55، ليقلص نيم الفارق بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 70 عن طريق لاعبه رومان فيليبوتو.





وأدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 82، بهدف حمل توقيع كيفن دانكي، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.



