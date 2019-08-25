'التلفزيون' يوافق على عرض 13 فيلمًا وثائقيًا عن إفريقيا

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وافقت نائلة فاروق رئيس قطاع التلفزيون، على طلب وزارة الموارد المائية والري التي أنتجت سلسلة من الأفلام الوثائقية عن إفريقيا سيتم عرضها على قنوات التلفزيون المصري في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وإعلان الرئيسى السيسي لأسوان عاصمة للشباب الإفريقي، ولما يحققه عرض هذه الأفلام من مردود إيجابي وإذكاء لروح التعاون بين مصر وشقيقاتها من دول القارة السمراء.





وتتضمن الأفلام معلومات عن الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، غينيا، موريتانيا، النيجر، جنوب إفريقيا، زامبيا، تونس، جزر القمر، زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية.





ويبلغ وقت كل فيلم 4 دقائق، ويتحدث عن عواصم هذه الدول وعدد سكانها ومساحتها وأهم المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وأشهر الأكلات الشعبية وأبرز المعالم السياحية، ومميزات كل دولة من حيث الثروة الزراعية، والصناعية، والمواد الخام، والناتج الإجمالي.



