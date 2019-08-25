السيسي: يجب مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله لتأثيراته المدمرة على جميع الأصعدة
الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:19 م
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على ضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله لتأثيراته المدمرة على جميع الأصعدة لا سيما التنمية.
وأكد الرئيس السيسي، أن النهوض بالقارة الإفريقية ينبغي أن يتأسس على إرادة جماعية تستهدف تسوية أزمات القارة.
جاء ذلك خلال كلمة أمام جلسة الشراكة بين مجموعة السبع وأفريقيا بفرنسا.
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