السيسي: يجب مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله لتأثيراته المدمرة على جميع الأصعدة

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على ضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله لتأثيراته المدمرة على جميع الأصعدة لا سيما التنمية.





وأكد الرئيس السيسي، أن النهوض بالقارة الإفريقية ينبغي أن يتأسس على إرادة جماعية تستهدف تسوية أزمات القارة.



