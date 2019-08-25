ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"اورانج" توفر ٤٠٠ فرصة عمل للشباب بصعيد مصر

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:11 م
اورانج توفر ٤٠٠ فرصة عمل للشباب بصعيد مصر
Advertisements
طباعة
أحمد الشيخ
 
Advertisements


قال ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاورانج مصر"، إن مشروع مركز خدمة العملاء بالمنطقة التكنولوجية باسيوط الجديدة، تم توقيع الاتفاق الخاص به مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في يناير من العام الجاري، وكان الهدف منه تنمية الإنسان المصري في صعيد مصر والخروج من العاصمة، كجزء من توجه الدولة لتنمية الصعيد. 


واضاف شاكر خلال مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح مركز خدمة عملاء الشركة باسيوط: "خلقنا فرص عمل لشباب الصعيد عينا حوالي ٤٠٠ موظف بشكل مباشر في شركة اورانج مصر، وهو ما يتيح لهؤلاء الشباب تطوير مهاراتهم والنمو فى مناصبهم داخل الشركة باعتبارهم كوادر فاعلة داخل اورانج مصر"

Advertisements
المزيد عن: مصر فرصة عمل للشباب صعيد مصر اورانج اخبار مصر اخبار اورانج اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
0
x
15:00
1
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
17:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
19:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
18:00
-
ميلان
روما
-
x
20:45
-
جنوى
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
تولوز
الكونفيدرالية الإفريقية
إيتوال - الكونغو
-
x
16:30
-
بيراميدز - مصر