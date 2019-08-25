"اورانج" توفر ٤٠٠ فرصة عمل للشباب بصعيد مصر





قال ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاورانج مصر"، إن مشروع مركز خدمة العملاء بالمنطقة التكنولوجية باسيوط الجديدة، تم توقيع الاتفاق الخاص به مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في يناير من العام الجاري، وكان الهدف منه تنمية الإنسان المصري في صعيد مصر والخروج من العاصمة، كجزء من توجه الدولة لتنمية الصعيد.



