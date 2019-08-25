"اورانج" توفر ٤٠٠ فرصة عمل للشباب بصعيد مصر
الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:11 م
أحمد الشيخ
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قال ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاورانج مصر"، إن مشروع مركز خدمة العملاء بالمنطقة التكنولوجية باسيوط الجديدة، تم توقيع الاتفاق الخاص به مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في يناير من العام الجاري، وكان الهدف منه تنمية الإنسان المصري في صعيد مصر والخروج من العاصمة، كجزء من توجه الدولة لتنمية الصعيد.
واضاف شاكر خلال مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح مركز خدمة عملاء الشركة باسيوط: "خلقنا فرص عمل لشباب الصعيد عينا حوالي ٤٠٠ موظف بشكل مباشر في شركة اورانج مصر، وهو ما يتيح لهؤلاء الشباب تطوير مهاراتهم والنمو فى مناصبهم داخل الشركة باعتبارهم كوادر فاعلة داخل اورانج مصر"
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