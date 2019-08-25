ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

12 لاعبا في القائمة الأولي لنادي المصري السلوم

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:49 م
12 لاعبا في القائمة الأولي لنادي المصري السلوم
Advertisements
طباعة
كتب احمد تيتو
 
Advertisements
قرر مجلس إدارة نادي المصري السلوم برئاسة رمضان ناجي بالتشاور مع رمضان عرفة المدير الفني للفريق قيد 12 لاعبا في القائمة الأولي للفريق للموسم الجديد 2020/2019.


وضمت كل من شريف سعد رمضان،إسلام احمد عبد الجواد، عبدالله مدحت عبدالله جعفر، خالد سعيد محمد محمود، محمد جمعه سعد، محمد السيد إسماعيل، محمد ربيع علي سالم، عاصم محمد الفتاح،أحمد عبد الرحيم محمد، محمد محمد المنسي، نادر عادل عبد العزيز، كرم سعد لله.


ويستعد المصري السلوم بكل قوة لمنافسات الدرجة الثالثة بخوض عدد من المباريات الودية لتجهيز الفريق قبل إنطلاق الموسم الجديد

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
15:00
-
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
17:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
19:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
18:00
-
ميلان
روما
-
x
20:45
-
جنوى
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
تولوز
الكونفيدرالية الإفريقية
إيتوال - الكونغو
-
x
16:30
-
بيراميدز - مصر