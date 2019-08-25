12 لاعبا في القائمة الأولي لنادي المصري السلوم
الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:49 م
كتب احمد تيتو
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قرر مجلس إدارة نادي المصري السلوم برئاسة رمضان ناجي بالتشاور مع رمضان عرفة المدير الفني للفريق قيد 12 لاعبا في القائمة الأولي للفريق للموسم الجديد 2020/2019.
وضمت كل من شريف سعد رمضان،إسلام احمد عبد الجواد، عبدالله مدحت عبدالله جعفر، خالد سعيد محمد محمود، محمد جمعه سعد، محمد السيد إسماعيل، محمد ربيع علي سالم، عاصم محمد الفتاح،أحمد عبد الرحيم محمد، محمد محمد المنسي، نادر عادل عبد العزيز، كرم سعد لله.
ويستعد المصري السلوم بكل قوة لمنافسات الدرجة الثالثة بخوض عدد من المباريات الودية لتجهيز الفريق قبل إنطلاق الموسم الجديد
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