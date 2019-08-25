مكونات التشيز كيك بالفراولة

مقادير التشيز كيك بالفراولة





- لتحضير القاعدة :

بسكويت : 200 غم (شاي)

الزبدة : 50 غم (مذوبة)

سكر : 2 ملعقة كبيرة





- لتحضير مزيج الجبن :

جبن كريمي : 250 غراماً

كريمة : 250 ملليلتراً (طازجة / مخفوقة)

سكر البودرة : 125 غراماً

الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة





- لتحضير عصير الفراولة :

الفراولة : 250 غراماً

سكر : 100 غراماً





- للتزيين :

الفراولة : حسب الرغبة (مقطّعة إلى أرباع)





طريقة تحضير التشيز كيك بالفراولة





1- لتحضير القاعدة: في الخلاط الكهربائي، اطحني البسكويت جيداً ثمّ أضيفي الزبدة المذوّبة والسكر واخلطي حتى تتجانس المكوّنات.





2- غلّفي قعر قالب تشيز كيك (متحرّك القاعدة) وأطرافه بورق زبدة ثمّ رصّي مزيج البسكويت مع الضغط جيداً عليه.





3- ضعي القالب في الثلاجة لحوالي 30 دقيقة.





4- لتحضير مزيج الجبن: في الخلاط الكهربائي، اخفقي جبن الكريمي جيداً حتى يصبح قوامه كالكريمة.





5- أضيفي الفانيليا ثمّ الكريمة الطازجة المخفوقة وحرّكي جيداً لمدة 3 دقائق.





6- أخرجي قالب التشيز كيك من الثلاجة ومدّي مزيج الجبن فوق البسكويت ثمّ أعيديه إلى الثلاجة لـ30 دقيقة إضافيّة.





7- لتحضير عصير الفراولة: في وعاء، ضعي الفراولة مع السكر واتركي المكوّنات منقوعة لحوالي 20 دقيقة.





8- ضعي المكوّنات في قدر على نار متوسطة وحرّكي حتى يبدأ المزيج بالغليان.





9- خفّفي النار وتابعي التحريك للحصول على عصير.





10- صفّي العصير بواسطة مصفاة للتخلّص من الشوائب ثمّ اتركيه جانباً حتى يبرد.





11- اسكبي عصير الفراولة في قالب التشيز كيك فوق مزيج الجبن ثمّ أدخليه مجدداً إلى الثلاجة لساعة.





12- عند التقديم، زيّني التشيز كيك بحبّات الفراولة وقدّميه بارداً.