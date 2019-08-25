مكونات التشيز كيك بالفراولة
الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:46 م
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مقادير التشيز كيك بالفراولة
- لتحضير القاعدة :
بسكويت : 200 غم (شاي)
الزبدة : 50 غم (مذوبة)
سكر : 2 ملعقة كبيرة
- لتحضير مزيج الجبن :
جبن كريمي : 250 غراماً
كريمة : 250 ملليلتراً (طازجة / مخفوقة)
سكر البودرة : 125 غراماً
الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة
- لتحضير عصير الفراولة :
الفراولة : 250 غراماً
سكر : 100 غراماً
- للتزيين :
الفراولة : حسب الرغبة (مقطّعة إلى أرباع)
طريقة تحضير التشيز كيك بالفراولة
1- لتحضير القاعدة: في الخلاط الكهربائي، اطحني البسكويت جيداً ثمّ أضيفي الزبدة المذوّبة والسكر واخلطي حتى تتجانس المكوّنات.
2- غلّفي قعر قالب تشيز كيك (متحرّك القاعدة) وأطرافه بورق زبدة ثمّ رصّي مزيج البسكويت مع الضغط جيداً عليه.
3- ضعي القالب في الثلاجة لحوالي 30 دقيقة.
4- لتحضير مزيج الجبن: في الخلاط الكهربائي، اخفقي جبن الكريمي جيداً حتى يصبح قوامه كالكريمة.
5- أضيفي الفانيليا ثمّ الكريمة الطازجة المخفوقة وحرّكي جيداً لمدة 3 دقائق.
6- أخرجي قالب التشيز كيك من الثلاجة ومدّي مزيج الجبن فوق البسكويت ثمّ أعيديه إلى الثلاجة لـ30 دقيقة إضافيّة.
7- لتحضير عصير الفراولة: في وعاء، ضعي الفراولة مع السكر واتركي المكوّنات منقوعة لحوالي 20 دقيقة.
8- ضعي المكوّنات في قدر على نار متوسطة وحرّكي حتى يبدأ المزيج بالغليان.
9- خفّفي النار وتابعي التحريك للحصول على عصير.
10- صفّي العصير بواسطة مصفاة للتخلّص من الشوائب ثمّ اتركيه جانباً حتى يبرد.
11- اسكبي عصير الفراولة في قالب التشيز كيك فوق مزيج الجبن ثمّ أدخليه مجدداً إلى الثلاجة لساعة.
12- عند التقديم، زيّني التشيز كيك بحبّات الفراولة وقدّميه بارداً.
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