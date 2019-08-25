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ترامب: من المحتمل الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية مرة أخرى

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:45 م
ترامب: من المحتمل الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية مرة أخرى
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ترجمة منار طارق
 
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قال الرئيس دونالد ترامب إنه من المحتمل أن يجتمع مرة أخرى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لمناقشة برنامج الأسلحة النووية لبيونج يانج.

التقى الاثنان في سنغافورة وهانوي وأجريا محادثة قصيرة مؤخرًا في المنطقة المنزوعة السلاح بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. وعندما سئل ترامب في قمة مجموعة السبع في فرنسا عن لقاء كيم مرة أخرى، قال ترامب يوم الأحد: "ربما نلتقي مرة أخرى".

لم تتوصل الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى اتفاق لتخلي كيم عن أسلحته النووية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. صرحت كوريا الشمالية اليوم الأحد بأن كيم أشرف على تجربة إطلاق "قاذفة صواريخ متعددة كبيرة جدًا تم تطويرها حديثًا" - وهو دليل آخر على ترسانة الأسلحة المتنامية.

يقول ترامب إنه غير سعيد بالاختبارات. كما اوضح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه يعتقد أن اختبارات كوريا الشمالية الأخيرة تنتهك قرارات الأمم المتحدة.
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