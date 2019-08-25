رئيس "التنمية الصناعية" يوضح الهدف من الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر
الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:38 م
رقية جمال
Advertisements
Advertisements
قال المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهدف من الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر توفير معلومة صادقة وأمنية للمستثمرين.
وأضاف "غازي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأحد، أن الخريطة الاستثمارية تتضمن عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ومعلومات كاملة عن النشاط الذي يريد الاستثمار به، والأراضي المتاحة له.
وتابع، أن الخريطة تتيح أيضًا للمستثمر في أي مكان في العالم اختيار المكان الذي يستثمر فيه في مصر، ومجال وتكلفة استثماره.
وأضاف "غازي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأحد، أن الخريطة الاستثمارية تتضمن عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ومعلومات كاملة عن النشاط الذي يريد الاستثمار به، والأراضي المتاحة له.
وتابع، أن الخريطة تتيح أيضًا للمستثمر في أي مكان في العالم اختيار المكان الذي يستثمر فيه في مصر، ومجال وتكلفة استثماره.
Advertisements
المزيد عن: مصر خريطة الاستثمار توك شو ام بي سي مصر المهندس مجدي غازي اخبار مصر
- سحر نصر: نعمل على جذب 10 مليار دولار استثمارات أجنبية هذا العام
- وزير التجارة يعلن إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر (صور)
- وزير التجارة يعلن إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر (فيديو)
- وزير التجارة يعلن إطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر
- الحكومة توفر 4136 فرصة عمل من خلال خريطة استثمار
- إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر خلال 2017
- "التنمية الصناعية" تبحث مع محافظ السويس إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بعتاقة
- رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية
- التفاصيل الكاملة حول البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية
- الحكومة تزف بشرى سارة للمستثمرين في مصر.. والتطبيق بداية سبتمبر