رئيس "التنمية الصناعية" يوضح الهدف من الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر

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قال المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهدف من الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر توفير معلومة صادقة وأمنية للمستثمرين.



وأضاف "غازي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأحد، أن الخريطة الاستثمارية تتضمن عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ومعلومات كاملة عن النشاط الذي يريد الاستثمار به، والأراضي المتاحة له.



وتابع، أن الخريطة تتيح أيضًا للمستثمر في أي مكان في العالم اختيار المكان الذي يستثمر فيه في مصر، ومجال وتكلفة استثماره.

