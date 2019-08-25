ريال مدريد يطرد الوافد الجديد





اقترب النجم البرازيلي، رودريجو جوس، لاعب فريق ريال مدريد، من الرحيل عن قلعة سانتياجو بيرنابيو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .وأوضحت صحيفة لو 10 سبورت الفرنسية، أنه من أجل أن يكتسب خبرة ، يمكن لريال مدريد أن يعير رودريجو جوس إلى صفوف إسبانيول، الذي يبحث عن بديل لبورخا إيجليسياس .وتابعت الصحيفة الفرنسية، أنه عندما ينفق فريق ما 45 مليون يورو على لاعب ذو 18 عامًا ، فهذا دليل على وجود ثقة كبيرة في إمكانياته، هذا ما فعله ريال مدريد في يونيو 2018 من خلال ضم رودريجو جوس حتى عام 2025، انضم البرازيلي إلى اللوس بلانكوس هذا الصيف قادمًا من سانتوس ، لكن الفريق الذي يدربه زين الدين زيدان يود أن يعير رودريجو لنادي بالليجا حتى يتمكن من اكتساب الخبرة في الدوري الأسباني.حيث بدأ ريال مدريد محادثات مع إسبانيول ، الذي يبحث عن مهاجم ليحل محل بورخا إجليسياس الذي رحل عن الفريق ، لتقديم خدمات رودريغو. بدا أن بلد الوليد يرغب في ضم اللاعب، لكن كازا بلانكا يفضل إرسال البرازيلي إلى إسبانيول.