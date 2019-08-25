مكافحة المخدرات بالقاهرة تضبط عاطلا متلبسا بـ 170 جرام هيروين
الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:33 م
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل سبق اتهامه في القضية رقم 10029 لسنة 2015م عابدين "مخدرات"، حال تواجده بمنطقة سكنه.
وعثر بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 170 جراما، ومبلغ مالي 500 جنيه وهاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
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