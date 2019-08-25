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ضبط هارب من أحكام بالسجن لمدة 76 عامًا بقصر النيل

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:28 م
ضبط هارب من أحكام بالسجن لمدة 76 عامًا بقصر النيل
المتهم
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رجال، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط عامل هارب من أحكام بالسجن لمدة 76 سنة بقصر النيل، وحرر محضر بالواقعة.

البدايه بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط " أ.م. أ "، 51 سنة، عامل والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 113 حكم حبس جزئى ومستأنف "أعمال بناء" بإجمالي حبس 76 سنة وشهرين.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، جار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
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