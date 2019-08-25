4520 مشروعا تنمويا من "الأورمان" لتوفر حياة كريمة للأسر الأولى بالرعايا في كفر الشيخ

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أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية أنشأت 4520 مشروع تنموى بمحافظة كفرالشيخ متمثلة فى قروض حسنة وتسليم أكشاك وتسليم مواشي، وذلك فى إطار العمل التنموي الذى تقوم به الجمعية ومن أجل رفع العبء عن الأسر الأولى بالرعايا وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، قدمت



وأوضح شطعبان"، أن الأورمان قامت بتوزيع 1328 قرض حسن للشباب الغير قادر ومعدومى الدخل من مراكز وأبناء المحافظة، وذلك دعمًا للشباب ومراعاة للبعد الاجتماعي لهم، وتم تسليم (2558) رأس ماشية، وتسليم عدد (634) كشك، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.



وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الاقليم، التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.



واختتم "شعبان" أن الجمعية مازالت مستمرة فى تقديم مساهماتها لغير القادرين بالمحافظة من خلال عدد من المشروعات التى تقدمها والتي تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع مضيفًا أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين.

