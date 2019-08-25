ليفربول يضحي بمحمد صلاح

أبدى نادي ليفربول استعداده لبيع محمد صلاح نجم الفريق بنهاية الموسم الكروي الحالي الذي يطمع فيه الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.









وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" عن أن إدارة ليفربول توافق على رحيل محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة أنه يحظى باهتمام الأندية الأوروبية لضمه أبرزها ريال مدريد الإسباني.









وأضاف الموقع الإيطالي نقلًا عن تقارير إنجليزية أن مسئولي ليفربول سيوافقون على رحيل محمد صلاح بنهاية الموسم الجاري، إذا رغب اللاعب في خوض تجربة جديدة وذلك لتحقيق أعلى مكسب مادي من صفقة البيع لأنه من المتوقع أن تصل قيمة صلاح إلى 150 مليون يورو.









وأحرز محمد صلاح هدفين فوز ليفربول على أرسنال بنتيجة 3 – 1 أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.







