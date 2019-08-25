ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس البنك المركزي الألماني يحذر من التشاؤم المفرط

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:49 ص
رئيس البنك المركزي الألماني يحذر من التشاؤم المفرط
Advertisements
طباعة
ترجمة منار طارق
 
Advertisements
حذر رئيس البنك المركزي الألماني من اتخاذ وجهة نظر متشائمة للاقتصاد، بعد أيام من تحذير البنك من أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يدخل في حالة ركود في الربع الحالي.

تقلص الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 ٪ في الفترة من أبريل إلى يونيو، وقال البنك المركزي الألماني، الأحد أنه "قد ينخفض قليلا" مرة أخرى في فصل الصيف. لكن صرح رئيس البنك المركزي الألماني ينس ويدمان لصحيفة فرانكفورتر الجماين سونتاجزيتونج إنه لا يرى "سببا للذعر".

وأشار إلى أن ألمانيا بدأت في الارتفاع منذ فترة طويلة مع سجل التوظيف، وان "التوقعات غير مؤكدة بشكل خاص في الوقت الراهن"، مشيرا إلى عوامل سياسية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والنزاعات التجارية الدولية.

وأضاف أن الرد لا ينبغي أن يكون تشاؤم أو اتخاذ إجراء من أجل ذلك.
Advertisements
المزيد عن: يحذر رئيس البنك المركزي الألماني التشاؤم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
1
x
17:50
2
الشباب
الفيصلي
0
x
18:10
0
الفيحاء
الوحدة
0
x
19:50
0
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
2
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
3
x
18:30
1
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
19:00
1
بلد الوليد
سيلتا فيغو
0
x
21:00
0
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
0
x
20:00
0
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
0
x
21:00
1
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
0
x
18:00
1
يوفنتوس
فيورنتينا
3
x
20:45
4
نابولي