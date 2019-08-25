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حسين الجسمي يتألق في حفل "ليالي عكاظ" (صور)

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:39 ص
حسين الجسمي يتألق في حفل ليالي عكاظ (صور)
حسين الجسمي
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الفجر الفني
 
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أحيا الفنان حسين الجسمي، ثاني حفلات "ليالي عكاظ" في الطائف مساء أمس السبت، ضمن فعاليات "موسم الطائف" من تقديم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة "موسم الطائف"، وبتنظيم من مجموعة MBC.


وقدم "الجسمي" خلال الحفل باقة متميزة من أفضل أغانيه الخليجية، الذي استهل الحفل بعبارة "السعودي إماراتي.. والإماراتي سعودي".

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