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ترامب عن توتر زعماء دول مجموعة السبع: الجميع على وفاق كبير

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:35 ص
ترامب عن توتر زعماء دول مجموعة السبع: الجميع على وفاق كبير
ترامب
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وكالات
 
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نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المجتمعين في بياريتس، بفرنسا، قائلا إن الجميع "على وفاق كبير".

 

وكتب ترامب على تويتر قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء محادثات ثنائية تركز على التجارة "قبل وصولي إلى فرنسا، كانت الأنباء الزائفة والشائنة تقول إن العلاقات مع الدول الست الأخرى في مجموعة السبع متوترة للغاية، وإن الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة".

 

وأضاف "نحن نعقد اجتماعات جيدة جدا، والزعماء على وفاق كبير وبلدنا على المستوى الاقتصادي يبلي بلاء حسنا- حديث العالم!"

 

وسيفتتح قادة دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى، اليوم الأحد، قمة في مدينة بياريتس الفرنسية.

وعلى جدول أعمال القمة، ينتظر أن تتم مناقشة موضوع حرائق غابة الأمازون والحرب التجارية بين الدول الاقتصادية الكبرى.

 

ويريد مستضيف القمة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من قادة بريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، التركيز كذلك على الدفاع عن الديمقراطية والمساواة بين الجنسين والتعليم.

 

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