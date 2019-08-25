التحقيق مع سارقي فيلا المحامي العام بدمياط

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تباشر النيابة العامة بدمياط، التحقيق مع عناصر تشكيل عصابى يقوده محامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن بمدينتى رأس البر ودمياط الجديدة، حيث اخر وقائع السرقة كانت سرقة فيلا المحامى العام الأول بمحكمة النقض بمدينة رأس البر.



بدأت الواقعة عندما تقدم المحامى العام الأول بمحكمة النقض ببلاغ للنيابة العامة بدمياط بتعرض شقته بمدينة رأس البر للسرقة التى شملت كميات من المشغولات الذهبية والساعات وهاتف محمول وجهاز ألعاب إلكترونية “بلاى إستيشن” وجهاز قياس ضغط وحقيبة يد حريمى ومبلغ مالى كبير.



وتم اخطار اللواء اسماعيل حسين مدير أمن بالمحضر رقم 4128 لسنة 2019 جنح رأس البر، وعلى الفور امر اللواء حسام الباز مدير ادارة البحث الجنائي بمديرية بتشكيل فريق بحث ضم كلا من المقدم احمد عبد الباقى والمقدم احمد ربيع والمقدم كريم عتلم والرائد محمد مجاهد والرائد كريم الشهاوى.



وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بدمياط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص يقودهما محام وعاطل ” مسجل جنائيًا” سبق إتهامه فى 17 قضية “سلاح أبيض، سرقة متنوعة، سرقة مسكن”، وثالث له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 7 قضايا متنوعة.



وقام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب مُستغلين عدم تواجد قاطنيها بإستخدام سيارة ملاكى مُتخذين من دائرة قسمى شرطة “دمياط الجديدة ورأس البر” مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وأمام الرائد كريم الشهاوى رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر اعترف كلا من "أحمد. م" محامى" ومحمد. ا" 40 سنه حاصل على ليسانس حقوق ومقيم بشارع توريل بالمنصورة و"محمد. س" 46 سنه مسجل خطر سرقات بإرتكابهم السرقة.



وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 6 وقائع سرقات 5 بدائرة قسم دمياط الجديدة وواقعة واحدة بدائرة قسم رأس البر، وأرشدوا عن مبلغ 228 ألف جنيه من حصيلة المسروقات مستخدمين السيارة رقم ط ع ه 5235 ماركة هيونداي ماتريكس.

