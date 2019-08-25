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هطول أمطار رعدية بمكة والمدينة وجازان

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:13 ص
هطول أمطار رعدية بمكة والمدينة وجازان
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس خلال اليوم الأحد، تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

ويتوقع التقرير هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة ويمتد تأثير السحب الرعدية حتى الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.

وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كمساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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المزيد عن: هطول مكة رعدية جازان امطار البيئة
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